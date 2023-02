Palermo, custodiva droga in casa: un arresto

Nell'abitazione sono stati trovati due sacchetti di cocaina, 15 dosi avvolte in cellophane e due panetti contenti sostanze

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un palermitano, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è maturato nell’ambito di servizi specifici volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo palermitano, in questo caso presidiando il quartiere ‘Vucciria’.

Il blitz, condotto dalla sezione investigativa del commissariato di P.S. “Centro” con la collaborazione degli operatori della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha permesso di individuare all’interno dell’abitazione dell’uomo, indicata come luogo di un continuo via vai di persone dedite all’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti, due sacchetti di sostanza verosimilmente cocaina dal peso complessivo di 41 grammi, 15 dosi avvolte in cellophane e due panetti contenenti anch’essi la stessa sostanza per un peso di 210 grammi e infine 7 dosi in cellophane di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish dal peso di 35 grammi. Inoltre nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza.