Palermo: da gennaio lavori per lo svincolo Forum a Brancaccio

Le parole del sindaco Lagalla

PALERMO- Verrà completato a Palermo lo svincolo autostradale di Brancaccio all’altezza del Forum. Saranno anche realizzati un parcheggio e opere di urbanizzazione. La spesa complessiva è di 3,2 milioni che provengono dalla convenzione siglata tra il Comune e la proprietà del centro commerciale. I lavori saranno avviati all’inizio del 2024 e dureranno 10 mesi.

“La realizzazione dello svincolo, lato mare, rappresenterà una strategica porta di ingresso alla città per chi proviene da Catania e andrà ad alleggerire il traffico veicolare soprattutto sul ponte di via Giafar e in via Oreto” affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. La Multi Veste Italy realizzerà anche le opere urbanizzazione che prevedono aree verdi e strade a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per le concessioni edilizie rilasciate dal Comune. Lo svincolo lato monte verrà realizzato grazie ad un altro progetto che sarà approvato dalla giunta nelle prossime settimane.

“Anche in questo caso i lavori verranno avviati il prossimo gennaio” spiega l’assessore Orlando. I lavori dello svincolo di Brancaccio iniziarono nel 1989. Ma la ditta fu coinvolta in inchieste giudiziarie e il cantiere venne chiuso. Le opere ripresero nel 2008 ma si bloccarono nuovamente nel 2014. Nel 2022 la firma della Convenzione che adesso permette il riavvio dei lavori.