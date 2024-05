Mediterraneo Antirazzista, da piazza Magione parte la XVII edizione

Manifestazione per promuovere le relazioni internazionali

PALERMO – Torna, per il diciassettesimo anno il Mediterraneo Antirazzista. In programma vari sport come il calcio, basket, pallavolo, cricket, atletica, danza ed arti marziali in diversi quartieri di Palermo per promuovere i valori dell’inclusione sociale e del diritto allo sport e al gioco.

Quest’anno il tema sarà “Vie di fuga”. Mediterraneo Antirazzista è una manifestazione sportiva, artistica e culturale, organizzata da oltre 20 realtà cittadine tra associazioni, scuole, parrocchie e colletivi, la cui prima edizione si è svolta a Palermo nel giugno del 2008.

Programma degli eventi

Il torneo “Un calcio al razzismo ” avrà inizio venerdì 10 e si svolgerà anche sabato 11 maggio a piazza Magione, luogo di estrema importanza per la lotta alla conquista dello sport popolare in spazio pubblico: nel 2013 il campetto di calcio pubblico rischiò di diventare un’area di sgambamento cani, grazie all’intervento delle associazioni, della scuola e degli abitanti, è rimasto un campetto aperto a tutti.

Poi l’evento, “Un calcio al razzismo”, proseguirà giorno 19 maggio a Catania. Il 24 maggio da booq si presenterà “Balkan football club”; la mattina del 28 maggio al Foro italico si terranno le “Speroniadi”, le olimpiadi dell’ICS Sperone- Pertini; il 31 maggio allo Sperone; l’1 giugno ci sarà una grande festa di apertura con avvio iscrizioni delle squadre, presentazione e festa in piazza Mediterraneo con “Anima Ballarò special edition”.

Si continua il 2 giugno con “Mammaliturchi”, la tappa al Foro italico; dal 13 al 16 giugno al Velodormo Paolo Borsellino la tappa cittadina; dal 27 al 29 giugno Mediterraneo Antirazzista Napoli-Scampia.

Poi giorni 5 e 6 settembre al Cep “Un campo per il Cep”. Le altre tappe saranno in giro per i quartieri di Palermo verranno organizzate da settembre a novembre.