Palermo, dall’1 ottobre torna “La domenica Favorita”

Sport, giochi, concerti e laboratori nel polmone verde del capoluogo

PALERMO – Quattro domeniche di sport, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta. Quattro appuntamenti, che per la prima volta porteranno il modello “La Domenica Favorita” anche a Piano Battaglia e al Bosco della Ficuzza. Con una rassegna autunnale, torna la “Domenica Favorita”, manifestazione sportiva e culturale promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana di Palermo e sostenuta dal gruppo Mangia’s e Coldiretti, che nelle ultime edizioni ha visto la partecipazione di oltre 200mila persone.

Il primo appuntamento sarà domenica prossima al Parco della Favorita; il secondo domenica 15 ottobre a Piano Battaglia; il terzo, il 29 ottobre alla Real Casina di Caccia nella località della Ficuzza (Corleone); l’ultimo, il 5 novembre, nuovamente al Parco della Favorita. Il polmone verde della città che anche quest’anno ospiterà i “mercoledì didattici” per fare conoscere il Parco alle scuole medie e superiori. Anche per questa quinta edizione il format prevede un palinsesto di tantissime attività ludiche, sportive e culturali, (consultabile sul sito ladomenicafavorita.com) grazie alla partecipazione di decine di istituzioni, fondazioni e associazioni.

Per il primo appuntamento di domenica, il Parco non sarà chiuso al traffico. Le attività si concentreranno tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese e il Museo Pitrè e dalle 9 alle 13 si alterneranno diverse attività rivolte ai bambini a quelle culturali e sportive. Tantissime le attività ludiche e sportive per i più piccoli. Tra le attività sportive ci saranno l’arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani del Dog Village e l’open day sulla guida sicura in bicicletta. E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti. Programma Cultura Tre le attività culturali, le visite guidate del Fai a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese e il percorso storico e ambientale nel parco della Favorita con i Rangers.