Palermo, Danijl, il giorno più bello: ecco il suo pianoforte

La cerimonia al Conservatorio.

Domani mattina, al Conservatorio di Palermo, in via Squarcialupo, Danijl, il ragazzo che è fuggito, con la mamma dall’Ucraina in fiamme, riceverà il suo pianoforte. Glielo consegnerà il presidente della Regione, Renato Schifani, che – una volta appresa la storia, raccontata da LiveSicilia.it – si è prodigato per offrire una speranza al giovane e talentuoso musicista.

Avevamo presentato la vicenda, grazie alla sensibilità del maestro di Danijl Godunov, il concertista e docente Antonio Sottile: “Il ragazzo è un pianista molto promettente, è stato accettato, superando brillantemente le ammissioni. Stiamo provando a dargli una mano. Il problema è che mamma e figlio hanno una situazione abitativa alquanto difficile, e, soprattutto, non possiedono un pianoforte. Come farà il ragazzo a prepararsi, a studiare? Lanciamo il nostro appello: ‘Un pianoforte per Danijl’. La città è chiamata a mobilitarsi, una speranza così forte non può andare delusa”. Un secondo appello aveva fatto seguito al primo.

Ed ecco le parole del maestro Sottile, una volta che la situazione si era sbloccata: “La città, quando vuole, sa mostrarsi generosa. La Regione si sta occupando dell’acquisto del pianoforte e una associazione si è offerta di pagare l’affitto. La consegna sarà organizzata in Conservatorio, l’istituzione che, sotto la guida di Daniele Ficola, ha avuto la sensibilità necessaria per accogliere il ragazzo”. Quel momento è giunto.

Domani, venerdì 16 dicembre, per Danijl e per sua madre, Tamara, comincerà un tempo nuovo, dopo tante peripezie. E sarà l’inizio di un vero Natale. (Roberto Puglisi)