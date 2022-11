La guerra: “Danijl è disperato, non ha neanche una casa”

Il nuovo appello è urgente. Sei così sorda, Palermo?

Antonio Sottile, pianista, maestro e docente del Conservatorio di Palermo, torna a scrivere il suo appello, sullo spartito di una estrema sensibilità, in un messaggio: “Live Sicilia, la scorsa settimana, ha raccolto e messo in luce il nostro appello in favore di Danijl Godunov, talentuoso giovane pianista di Karkhiv, approdato a Palermo, dopo un viaggio di traversie e sofferenze legate alla guerra. Danijl, sappiamo, ha superato brillantemente – primo in graduatoria- le ammissioni di pianoforte nel nostro Conservatorio ‘Alessandro Scarlatti'”.

“Il Conservatorio – continua Sottile – attraverso il suo direttore, Daniele Ficola, sta compiendo la propria importante parte nel consentire gratuitamente il percorso di studi del ragazzo. Danijl e sua mamma, Tamara, come si è detto, non hanno una stanza, né un pianoforte dove egli possa esercitarsi. Nell’ ultima settimana hanno vagato per la città attraverso sistemazioni precarie e provvisorie. Non possiamo tacere, né alzare le spalle, né negare il domani ai sogni di ragazzi come lui”.

Il maestro Antonio insiste: “Riproponiamo il nostro accorato appello nel fare qualcosa per Danijl. Troviamo un tetto per lui e la sua mamma. Una stanza. Un pianoforte verticale, che sia buono, anche usato. Diamo speranza e avvenire a un giovane che merita. A che la musica, a che il suo amato Beethoven possano anche costituire, oltre il valore in sé dell’ arte, anche l’occasione di un riscatto felice, per lui di contro a questo continuo ingiusto patire”.

Avevamo, dunque, pubblicato la storia. La fuga dall’Ucraina di un ragazzo e di sua madre, sotto le bombe, l’approdo in città: molte letture, molta commozione. Ma nessun aiuto concreto, nessun segnale dalle istituzioni o dalle realtà associative. Niente di niente. Sei così sorda, Palermo? Noi non vogliamo crederlo. (Roberto Puglisi)