Palermo, il tour di Faraone: “Un commissario è per sempre”

La tappa palermitana

PALERMO – “Rifiuti, province, acqua, strade…: un commissario è per sempre”. Il deputato di Iv Davide Faraone continua il suo tour tematico d’opposizione “Finì a Schifani”.

Dall’auditorium del Camplus di via Benedettini, a Palermo, il capogruppo renziano attacca ancora una volta il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani. Al suo fianco, la senatrice di Iv, Dafne Musolino, l’ex rettore dell’Università degli studi di Palermo, Fabrizio Micari, e il consigliere comunale di Gangi, Giandomenico Lo Pizzo. Presenti in sala poco meno di un centinaio di persone.

“Schifani? Dovrebbe andare a casa”

“Ormai Schifani è arrivato al punto e dovrebbe andare a casa”, attacca Faraone, recentemente nominato vicepresidente nazionale di Italia viva. “Credo che sia un presidente che, da un lato, accumula poteri e commissaria tutto e, dall’altro, peggiora sensibilmente la qualità del governo in tutti i settori, non ultimo la sanità”.

“La sanità in Sicilia è infatti pessima – prosegue – e questo è un tema che riguarda il funzionamento del sistema sanitario in generale ma riguarda anche i temi delle province, commissariate di fatto da Schifani, che non funzionano”.

“Siamo messi male”

Tra i temi toccati da Faraone anche strade e autostrade, i cambi casacca, l’Ars e il reddito di povertà. “Basta guardare in che stato versa l’autostrada Palermo-Catania, che Schifani ha commissariato, per capire come siamo messi male. Le deviazioni infatti aumentano e i fondi del Pnrr non vengono investiti”, insiste Faraone.

“Opposizione silente”

“In più – aggiunge Faraone – cosa altrettanto grave, è che anche in Assemblea regionale l’opposizione resta spesso silente. I peggiori provvedimenti del governo passano dietro la distribuzione di risorse economiche costantemente date a tutte le forze politiche”.