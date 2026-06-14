Operazione dei carabinieri e della polizia municipale

PALERMO – Occupazione illecita di suolo pubblico, controlli e multe di carabinieri e polizia municipale a Palermo. Denunciati due gestori di un’attività e multate altre quattro persone.

Gli interventi, sono stati eseguiti dai carabinieri con il supporto del personale della polizia municipale e hanno riguardato l’occupazione arbitraria di suolo pubblico, il danneggiamento di beni culturali, l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità e violazioni sulla sicurezza alimentare.

I controlli in un ristorante del centro

Nello specifico, i militari della stazione Palermo Centro hanno ispezionato un ristorante del centro storico. Gli accertamenti hanno evidenziato l’indebita invasione di aree pubbliche e il deterioramento di siti storici, oltre alla carenza delle autorizzazioni della Soprintendenza e al mancato rispetto delle ordinanze comunali. Sono state rilevate anomalie nella diffusione sonora e difformità nelle certificazioni sanitarie che, hanno comportato, verbali per 8.000 curo e il sequestro della strumentazione acustica

Quattro multati per abusivismo commerciale

Contestualmente, i carabinieri della stazione Crispi hanno condotto verifiche mirate contro il commercio irregolare di generi alimentari. L’operazione ha portato a contestazioni nei confronti di quattro soggetti, di età compresa tra i 21 e i 76 anni, privi di licenze per la vendita su area pubblica. Le violazioni riguardano l’ingombro della carreggiata e il mancato rispetto dei protocolli igienici. Oltre a sanzioni per circa 5.000 curo, sono stati sequestrati arredi mobili e circa 80 kg di prodotti ortofrutticoli. La merce, ritenuta idonea al consumo, è stata devoluta in beneficenza a un ente caritatevole locale.