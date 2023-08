Palermo, Di Mariano: “Orgoglioso di rappresentare i palermitani”

"Mi manca il campo. Corini cerca di trasmettere l'importanza di giocare a Palermo"

Francesco Di Mariano è in via di ripresa. L’attaccante palermitano dei rosanero sta recuperano da un infortunio che ha rallentato la sua preparazione estiva precampionato. In conferenza stampa, dal ritiro di Pinzolo, l’esterno dei siciliano ha esordito parlando della sua condizione fisica: “Sto bene, sto recuperando e stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute. Il mio recupero sta procedendo alla grande, sto lavorando per essere pronto per la partita di Coppa Italia”.

“Responsabilità da unico palermitano in squadra? L’ho già detto, è un orgoglio rappresentare tutti i palermitani – spiega Di Mariano -. La responsabilità non mi pesa perché chiunque deve venire a giocare a Palermo se la deve prendere, la piazza e la storia di questo club parlano da soli. I miei compagni sanno che affronteranno uno stadio importante. Negli ultimi tredici anni sono tornato spesso a Palermo quindi mi sono riadattato velocemente alla vita palermitana. È bello poter rivivere la città, i palermitani e la famiglia. Insigne? È un ragazzo incedibile, generoso e genuino quindi sono contento che sia qui con noi”.

OBIETTIVO, NUOVI ARRIVI E MODULO

Ribadito ancora una volta, anche dallo stesso Di Mariano, l’obiettivo del Palermo in vista della prossima stagione: “Vogliamo essere competitivi per lottare per la Serie A. Si sta creando una grande alchimia con tutto il gruppo, si sta formando una bella famiglia e questo deve essere il punto di partenza. Ci saranno dei momenti difficili nel corso della stagione, è importante quindi essere coesi e avere un equilibrio”.

L’attaccante palermitano è reduce da uno stop muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo anche negli ultimi mesi della passata stagione: “Mi sta mancando molto il campo, non gioco una partita da marzo. Mi piacerebbe ritrovarlo dopo quattro mesi e poter ritrovare fiducia con la palla. La squadra sta lavorando alla grande comunque quindi sono molto positivo. Mancuso? Tutti alla grande si stanno ambientando. Leonardo è un bravissimo ragazzo e mi dispiace che si sia fermato, ma anche lui ci darà una grandissima mano, è un gran giocatore”.

Il credo tattico di mister Corini per la stagione che sta per iniziare sembra essere ormai chiaro: il Palermo giocherà con il 4-3-3. “È il modulo che preferisco, in passato è quello che ha esaltato maggiormente le mie caratteristiche, giocando come ala sinistra – spiega Di Mariano -. In questi anni ho giocato anche in altri ruoli, mi sono sempre messo a disposizione e lo farò anche quest’anno se dovesse servire. I miei obiettivi sono collegati a quelli della squadra. Poi se dovessero arrivare anche obiettivi personali sicuramente sarei contento. Vorrei superare in caso il mio vecchio record, quello dei sette gol e sette assist in campionato fatto con il Venezia”.

TIFOSI

“Il Barbera deve essere il dodicesimo uomo in più, soprattutto nei momenti più delicati perché succederà in stagione. Sarà importante avere equilibrio tra tutti. Quando le cose andranno male, perché potrebbe succedere, dobbiamo rimanere tutti uniti – dice l’attaccante palermitano -. Per noi deve essere un motivo in più per dare qualcosa in più alla piazza. Spero si abboneranno in tanti, per noi è troppo importante avere uno stadio pieno. L’importanza di giocare a Palermo la trasmette il mister già dall’anno scorso, lui ha giocato in rosanero ed è anche stato il capitano. È una cosa che spinge molto ogni giorno, lo dice a tutti. Credo che tanti hanno giocato contro il Palermo, quindi sanno cosa vuol dire. Ripeto, la storia del Palermo parla da sola”.