 Palermo, diffusione di materiale pedopornografico: 2 arrestati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, diffusione di materiale pedopornografico: 2 arrestati

L'operazione della polizia postale
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – I poliziotti del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo, nell’operazione denominata Parabantes, hanno eseguito due arresti nel capoluogo siciliano. Gli indagati sono accusati di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico.

Cinque sono le persone denunciate, oltre ai due arrestati, che sono un palermitano e un nisseno di 41 e 68 anni. Uno di loro è un operatore sanitario. Nelle loro abitazioni e sui loro dispositivi elettronici sono stati trovati migliaia di file audio e video che documentano abusi sessuali commessi su minori, testimonianze digitali di una violenza che in alcuni casi ha colpito bambini di età inferiore ai cinque anni, dicono gli investigatori.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI