Palermo, “contesa” per la Direzione antimafia: pm confermati

Chi sono i due sostituti procuratori che fanno parte della Dda

PALERMO – È cessata la ragione del contendere. Il procuratore di Palermo scrive al Csm. Risultato: Giovanni Antoci e Federica La Chioma restano entrambi alla Direzione Distrettuale antimafia.

Due anni fa l’allora procuratore di Palermo Francesco Lo Voi aveva inserito Antoci fra i sostituti della Dda. La Chioma aveva avanzato delle osservazioni, ritenendo che la scelta del collega non fosse stata adeguatamente motivata. Il Csm ci ha messo due anni per decidere che era necessaria una nuova valutazione.

Nel frattempo è cambiato il procuratore – oggi c’è Maurizio de Lucia -, che nel febbraio scorso ha nominato La Chioma in Dda. Un ruolo confermato per Antoci. Di posti disponibili ce ne sono altri, per una pianta organica che soffre di cronici vuoti.

Entrambi i sostituti, impegnati già da tempo anche come applicati in delicate indagini antimafia, continueranno ad occuparsi degli equilibri della famiglie mafiose palermitane.