Palermo, donate dai carabinieri le uova di Pasqua ai bambini dello Zen

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'arma e l'associazione 'L'Albero della Vita Onlus'

PALERMO – Anche per questa Pasqua, la consolidata e fruttuosa collaborazione fra l’arma dei carabinieri e l’associazione “L’Albero della Vita Onlus” ha dato vita a un bel momento di festa per i bambini del quartiere Zen: i piccoli, provenienti dalle famiglie sostenute dal programma di contrasto alla povertà “Varcare la Soglia”, promosso da “L’Albero della Vita” e realizzato a Palermo in collaborazione con l’associazione partner “Bayty Baytik”, hanno ricevuto in dono 40 uova di Pasqua.

Le uova sono state consegnate ai bambini dai carabinieri della stazione San Filippo Neri e dagli educatori dell’associazione.

La relazione educativa fra l’arma e “L’Albero della Vita Onlus”, che opera ormai da anni allo Zen, ha rivoluzionato il rapporto fra le famiglie del quartiere e un’istituzione come l’arma dei carabinieri: i militari, infatti, insieme agli educatori dell’associazione, dedicano il loro tempo ad assistere i bambini con attività di “doposcuola”, impersonando così la figura di “maestri” e ricevendo dai piccoli studenti tante soddisfazioni.

È il caso di Alice (nome di fantasia), di 11 anni, che insieme a Sonia, carabiniere della stazione, ha approfondito lo studio della geografia: l’incoraggiamento finale di Sonia, con “sono sicura che prenderai almeno 9!”, ha spronato Alice a raggiungere l’obiettivo, facendole orgogliosamente portare a casa quel bel voto preso a scuola, e spingendola a farsi aprire le porte della caserma per raccontare subito alla “maestra” Sonia del risultato raggiunto.