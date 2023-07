Semina il panico, va curata ma non c’è posto: è Wanted su FB

Rapine, incursioni in casa, ipotesi di rapimenti

1' DI LETTURA

PALERMO – La sua immagine riempie le bacheche social. Una sorta di Wanted dei giorni nostri. “Ma non è una criminale, è una donna malata che va curata”, dice l’avvocato Alessandro Musso. Solo che non ci sono posti nelle “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”.

Protagonista è una donna di 33 anni. Qualche tempo fa finì sotto accusa per avere rubato una borsa ad una donna. La vittima era un magistrato e il processo finì a Caltanissetta. Nel frattempo, lo scorso maggio, una nuova accusa: la donna ha rapinato uno studente nella zona dell’Università degli studi di Palermo. Il giudice del Tribunale Lorenzo Matassa ha disposto una perizia. Risultato: la donna è incapace di intendere e di volere.

Nel frattempo le sono piovute addosso nuove imputazione. Alcune denunciate, altre no. La voce in rete corre veloce: la donna è entrata in diverse abitazioni, seminando il panico, urlando e minacciando di morte le persone, ma senza portare via nulla. Per ultimo nella zona di Pietratagliata, a pochi passi da corso Calatafimi, qualcuno giura che abbia addirittura tentato di strappare una bambina dalle braccia della madre.

Il 7 giugno il Tribunale l’ha assolta, ma ha stabilito che andava ricoverata in una struttura sanitaria. Il ministero della Giustizia ha fatto sapere che con c’era disponibilità di posti letto a Caltagirone, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, San Nicola Baronia (Avellino) e in altre città italiane. Da qui l’ordine di rimettere in libertà l’imputata. Ora il suo legale è preoccupato: “I post con tanto di fotografia della donna sono piene di odio nei confronti di una persona malata che non ha idea di ciò che fa”.