 Palermo, in ospedale dopo incidente: appello per darle un nome
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Donna in ospedale dopo incidente, appello per darle un nome

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Dovrebbe essere toscana, al momento dello scontro era senza documenti
PALERMO
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PALERMO – Una donna di circa 40 anni, attualmente senza identità, è ricoverata in Rianimazione in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto a Palermo.

L’incidente tra lo scooter dove era in sella la donna con un uomo di 44 anni e un tassista è avvenuto tra via Wagner e via Mariano Stabile.

La donna, ma ancora non è chiaro, dovrebbe essere originaria della provincia di Firenze. Al momento dell’incidente era senza documenti.

La polizia municipale fa un appello per cercare di dare un nome e un cognome alla donna ferita.

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