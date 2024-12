Palermo, donna muore in ospedale: “Tenuta su una barella per 8 giorni”

Romina Gelardi ha presentato una denuncia per la morte della madre

PALERMO – È arrivata in ospedale, all’Ingrassia di Palermo, il 10 dicembre ed è morta giorno 20.

“Arresto cardiocircolatorio in paziente con shock settico e insufficienza multiorgano”, c’è scritto nel certificato necroscopico.

“Hanno lasciato mia madre in astanteria per otto giorni su una barella“, denuncia la figlia di Maria Ruggia, 76 anni, pensionata nata a Menfi, ma residente a Palermo.

Romina Gelardi ha presentato un esposto affidandosi all’avvocato Andrea Dell’Aira. La polizia ha sequestrato la cartella clinica e la salma che sarà portata all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

Secondo i parenti, a causare il decesso sarebbe stata “una sepsi innestata da infezione nosocomiale contratta durante il ricovero al pronto soccorso”. La paziente sarebbe stata tenuta “in condizioni assolutamente incompatibili” con il suo stato di salute.

La ricostruzione

Alla donna, 76 anni, paziente oncologica, affetta da cardiopatia (aveva un pacemaker), diabetica e con un carcinoma mammario, non sarebbe stata somministrata “adeguata terapia antibiotica preventiva”.

Si era sentita male a casa. Aveva inappetenza e sensazione di vomito che le impediva di bere ed alimentarsi.

Nei giorni di ricovero al pronto soccorso sarebbe stata esposta “alle contaminazioni ambientali”.

Nell’esposto viene denunciata una sottovalutazione dei “più che evidenti primi segni di sepsi, tra cui la protratta assenza di stimolo a urinare”.

Dopo 8 giorni trascorsi al pronto soccorso, il 18 dicembre la paziente è stata trasferita nel reparto di Medicina interna. L’indomani la telefonata alla figlia: sua madre sta malissimo. Alle 2 di notte del 20 dicembre il decesso.

Da qui la denuncia, ci sarebbe stata “negligenza, imprudenza e imperizia nella catena di accettazione, custodia, ricovero, diagnosi e somministrazioni terapeutiche”.

Ora saranno le indagini ad accertare le eventuali responsabilità dei sanitari. Se davvero a causare il decesso sia stato, come dicono i parenti, la situazione registrata in ospedale, compresa l’attesa in pronto soccorso prima che si liberasse un posto per il ricovero in reparto.