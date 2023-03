Palermo, dopo 18 anni tornano le gare di tiro a segno

Seconda tappa della gara regionale federale

VIA NAVE

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono passati 18 anni dall’ultima sezione di tiro a segno nazionale di Palermo, che è tornata ad ospitare una gara ufficiale. Dal lontano 2005 l’impianto di Via Nave non ospitava manifestazioni agonistiche limitando la sua attività a quella istituzionale, con l’addestramento delle forze dell’ordine, e a quella sportiva, con gli allenamenti degli atleti in vista delle competizioni federali.

I primi bersagli per il ritorno all’attività agonistica sono stati quelli della seconda tappa della gara regionale federale, organizzata dalla sezione di tiro a segno nazionale di Palermo insieme con la sezione di Trapani. In gara atleti senior e juniores delle migliori società sportive siciliane fra normodotati e diversamente abili. Le specialità coinvolte sono state carabina e pistola.

In evidenza gli atleti di Centuripe primi nella carabina categoria ragazzi con Anita Scaccianoce e nella pistola con Giuseppe Randazzo nella categoria juniores, Domenica Cannistraci e Angelo Leone fra i master e Francesco Randazzo fra gli assoluti. Bene anche Catania con Ginevra Raffino che si è aggiudicata la prova nella carabina juniores, Vanessa Pulvirenti che ha vinto nella pistola assoluti e Carla Consoli nella pistola juniores. Per la squadra di casa primo posto per Lorenzo Cara nella pistola master uomini P10.