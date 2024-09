Palermo, droga allo Sperone e alla Vucciria: scattano tre arresti

Indagini dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato tre spacciatori a Palermo sorpresi a vendere cocaina, crack, hashish e marijuana.

Droga allo Sperone e alla Vucciria

Nel quartiere Sperone, in via Padre Francesco Spoto, i militari hanno fermato un giovane di 23 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso gli sono state trovate 60 dosi di stupefacente di ogni tipo. Gli altri due arresti nel mercato della Vucciria. In questo caso i carabinieri hanno bloccato un 35enne, di origine algerina, e un tunisino di 23 anni anche loro accusati di spaccio di stupefacenti.

La scoperta

Nel corso dei controlli sono stati trovati 22 grammi tra hashish e cocaina già suddivisa in dosi. Il gip ha convalidato gli arresti e segnalato gli assuntori alla prefettura. I carabinieri con gli agenti della polizia municipale hanno denunciato un palermitano di 25 anni, titolare di un’attività in via dei Cassari, che ha organizzato una serata danzante senza autorizzazione del questore e privo di certificazione di agibilità, antincendio e occupazione di suolo pubblico in zona soggetta a vincolo monumentale.

L’attività e la strumentazione musicale sono state sequestrate e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2.000 euro.