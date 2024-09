Palermo, droga attaccata alla Vespa con le calamite: arrestato 23enne

L'operazione delle pattuglie in moto della squadra mobile

PALERMO – La droga era attaccata alla scocca metallica di una Vespa grazie a delle calamite. Ma il trucco non è bastato a eludere il controllo dei poliziotti che lo hanno fermato in via Dante, a Palermo.

E’ stato così arrestato un pusher 23enne fermato dalle pattuglie dei poliziotti in moto e in abiti civili della Sezione Contrasto al Criminue Diffuso della Squadra Mobile.

Quando è stato sottoposto al controllo non è passato inosservato agli agenti il nervosismo e la tensione palesati dal 23enne. Da qui la decisione degli agenti di effettuare un controllo approfondito sulla Vespa. Sotto la pedana sono state rinvenute due scatoline in metallo ancorate alla scocca della Vespa tramite una calamita. All’interno dei due contenitori sono state trovate 21 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi e due dosi di hashish dal peso di 4 grammi ciascuna. Sequestrati anche 360 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.