Palermo, droga a Ballarò: i nomi degli altri indagati

In nove vanno in carcere e ai domiciliari. Per altri 16 misure meno afflittive

1' DI LETTURA In nove sono finiti in carcere o agli arresti domiciliari, ma sono 24 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari nell’inchiesta sullo spaccio di droga a Ballarò. Le misure cautelari più pesanti colpiscono: Salvatore Mazzanares, Amhed Adel, Fabio Benfante, Salvatore Rasa, Salaheddine El Manaoui, Salvatore Cardinale, Dario Accardi, Francesco Paolo La Barbera, Manuel Picciotto. Obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per Giovanni Lo Monaco, Cristian Tinervia, Gaetano La Vardera, Cristian Simonetti, Emanuele Zito, Giovanni Di Marco. Obbligo di presentarsi tre volte la settimana alla polizia giudiziaria per Emanuele Chiolo, Dennis Lotto, Ruben Sciortino, Andrea Ciaravino, Gabriele Giuseppe Rizzone, Pietro Samarco, Farjallah Carckib, Vincenzo Grimaldi, Idris Hassan.

