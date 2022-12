Mamma porta la droga al figlio in carcere nelle cuciture dei jeans

Non è sfuggito alla polizia penitenziaria

PALERMO – Le cuciture dei jeans hanno dato subito nell’occhio. Nella parte laterale dei pantaloni c’erano degli strani rigonfiamenti. Tutta colpa di 5 grammi e mezzo di hashish.

La mamma di un detenuto – F.S. sono le sue iniziali – è stata bloccata il giorno di Santa Lucia poco prima di incontrare il figlio a colloquio nel carcere palermitano Pagliarelli.

La donna disabile – S.G. – si era presentata in carcere in carrozzina con un’accompagnatrice. Gli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, hanno intensificato i controlli per le festività natalizie.