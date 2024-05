Droga, furti e rifiuti: blitz con 27 arresti a Borgo Nuovo, Cep e Cruillas

Reati commessi sotto gli occhi dei figli

PALERMO – Dalla droga alle armi, dal furto all’estorsione, dal traffico di rifiuti ai “cavalli di ritorno”. Blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo.

Sono 27 le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica: 17 in carcere e 10 ai domiciliari.

Secondo le indagini del Nucleo operativo della Compagnia di San Lorenzo, c’era un’organizzazione criminale nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Cruillas. Innanzitutto avrebbe gestito quattro piazze di spaccio con un giro di affari di 40 mila euro al mese.

Cocaina, marijuana e hashish venivano acquistati da un fornitore palermitano. Si tratta di un soggetto di Santa Maria di Gesù con precedenti per mafia.

Le indagini sono iniziate a settembre 2020. Allora emerse che un uomo di 34 anni, del rione Cep, si dava un gran da fare nonostante fosse agli arresti domiciliari. Ad esempio dirigeva il gruppo di lavoro che avrebbe stoccato ferro e altri metalli abusivamente in un terreno adiacente alla sua abitazione.

Poi, grazie alla compiacenza del titolare di un’impresa finito ai domiciliari, il materiale sarebbe stato venduto e trasportato in Sicilia e in altre regioni italiane.

C’è poi il capitolo dei furti e del pizzo. Mille euro per avere indietro la propria auto con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”. Le vittime dei furti sapevano di potersi rivolgere al trentaquattrenne.

La Procura per i minorenni, sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri, sta valutando inoltre di adottare provvedimenti per tutelare i minori appartenenti alle famiglie degli indagati. Il lavoro sporco veniva fatto sotto i loro occhi. L’illegalità era la normalità.

