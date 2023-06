Micalizzi e gli altri boss della droga: il “cartello” dei 35 NOMI

Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio: tre mandamenti in affari

PALERMO – C’è la richiesta di rinvio a giudizio. Dopo l’estate in 35 si dovranno presentare davanti al giudice per l’udienza preliminare Clelia Maltese. A cominciare da Michele Micalizzi, Salvatore e Giuseppe Marsalone, padre e figlio.

Secondo il procuratore aggiunto Marzia Sabella e i sostituti Bruno Brucoli e Federica La Chioma, era nato un cartello della droga per garantire gli affari di tre mandamenti mafiosi: Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio. Fiumi di droga comprati in Calabria e Campania per riempire le piazze di Palermo, dove i consumi di stupefacenti sono schizzati.

Il blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale scattò nel novembre scorso. I Marsalone sarebbero affiliati alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, Micalizzi è un vecchio boss di Partanna Mondello. La base operativa dei traffici di cocaina, hashish e marijuana erano i campetti “Big Club Sport” di via Maurizio Ascoli, nella zona del Policlinico.

L’interesse mafioso nei traffici emergerebbe dal ruolo di altri imputati. Come Girolamo Celesia di Brancaccio, Maurizio Di Fede di Roccella, Salvatore Di Giovanni, uomo di fiducia e autista di Giuseppe Di Cara, uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova. Sarebbe stato, però, lo zio Michele Micalizzi a fare la voce grossa. Terminata di scontare una condanna a 20 anni per mafia si sarebbe rimesso subito in affari. Il suo cognome rimanda alla vecchia mafia. Micalizzi è il genero di don Saro Riccobono, tra i primi padrini a cadere negli anni dell’avanzata dei corleonesi.

Queste i nomi degli imputati: Giuseppe Marsalone, Salvatore Marsalone, Michele Micalizzi, Federico La Rosa, Giuseppe Marsalone classe ’72, Girolamo Celesia, Vincenzo Vaglica, Salvatore Lotà, Andrea Esposito, Giacinto Luisi, Tommaso Nicolicchia, Maurizio Di Fede, Onofrio Claudio Palma, Giuseppe Ciresi, Marco Palma, Claudio Caruso, Salvatore Di Giovanni, Pasquale Russo, Fabrizio Cecere, Giuseppe Confalone, Giuseppe Gravanti, Salvatore Spataro, Grazie Pace, Francesco Failla, Giovanni Giardina, Alessandro Miceli, Massimiliano d’erme, Cristian D’Errico, Leo Brancatisano, Andrea Mollica, Vincenzo Maria La Mantia, Atanasio Alcamo, Giuseppe Boncimino, Antonino Adamo, Vincenzo Adamo.