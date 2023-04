Palermo, 248 grammi di “erba” nello zaino: uso personale, assolto

Un secondo imputato scagionata perché mai identificato con certezza

PALERMO – Per uno manca l’identificazione certa, per l’altro potrebbe avere detenuto la droga per uso personale. Imputati entrambi assolti dal giudice per l’udienza preliminari Angela Lo Piparo. Erano difesi dagli avvocati Francesca Cellura e Rosa Geraci.

Nell’ottobre 2020 i carabinieri, in borghese e a bordo di un’auto di copertura notarono due uomini che si passavano un sacchetto di plastica in via Giovanni Gorgone, nel rione Cruillas.

Sospettando che si potesse trattare di droga gli intimarono l’alt. Uno si diede alla fuga in sella ad una bici elettrica, l’altro fu fermato. Aprì lo zaino, che conteneva 248 grammi di marijuana.

Per il primo imputato non sono stati trovati riscontri alla sua individuazione. Per il secondo il giudice scrive nella motivazione: “Il quantitativo seppur di certo non esiguo, non è del tutto incompatibile con l’uso personale e con una piccola scorta e come dalle indagini sia emerso nessun altro elemento idoneo a provare il fine di cessione (la sostanza non era divisa in dosi, nessuno strumento di pesatura è stato rinvenuto, nessuna somma di denaro o altro)”.