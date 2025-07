Palermo, due turisti austriaci aggrediti da tre pusher vicino al Policlinico

Si allunga la scia di violenza nel capoluogo

PALERMO – Si allunga la scia di violenza a Palermo. Due turisti austriaci, un giovane di 27 anni e ragazza di 29, sono stati aggrediti la scorsa notte in via Del Vespro, a due passi dall’ospedale Policlinico.

I due giovani hanno raccontato agli agenti di polizia, che indagano sull’accaduto, di essere stati avvicinati da tre palermitani che gli hanno proposto l’acquisto di droga.

Subito dopo i tre pusher si sarebbero scagliati contro il giovane picchiandolo. I due turisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale.

Violenza nei confronti dei turisti, e non solo, che è diventata sempre più un’emergenza per Palermo. Domenica era toccato a una coppia di turisti statunitensi essere nel mirino di rapinatori che non hanno esitato a pestarlo con una mazza.

Qualche giorno prima erano stati presi di mira alla Vucciria due irlandesi. Gli agenti, arrivati in piazza San Domenico, hanno un 29enne in stato confusionale. Ha riferito di essere stato aggredito insieme ad un amico con cui era in vacanza a Palermo. Nonostante le ferite al volto e su altre parti del corpo, ha rifiutato le cure mediche, dicendo di voler tornare al b&b in cui i due alloggiavano.