Palermo e gli incendi di rifiuti: terza notte consecutiva di roghi

Ancora problemi per la spazzatura non raccolta (Foto di repertorio)

PALERMO – Per la terza notte consecutiva, i rifiuti vanno a fuoco a Palermo. Dopo che è successo a Capodanno e fra l’1 e il 2 gennaio, anche la scorsa notte ci sono stati incendi di spazzatura in città. Si tratta di enormi quantità di rifiuti abbandonati per strada, perché non raccolti dalla Rap, e che vengono trasformati in ‘montagne’ di fuoco durante le ore notturne, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire.

Le vie degli incendi

E le zone sono praticamente sempre le stesse. Negli scorsi giorni è successo allo Sperone, a Brancaccio e in corso Calatafimi attorno alla stazione centrale; mentre la scorsa notte i fatti si sono verificati in via Sperone, in via Savonarola, in via Pino Puglisi, in via della Resurrezione, in via Maggiore Toselli, in via Amedeo d’Aosta e in via Tiro a Segno.