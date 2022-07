Palermo e il toto nomine, la Dc Nuova: “No alle pretese”

Giuseppe Alessi, vice commissario regionale della DC Nuova: "Facciamo lavorare Lagalla"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Dopo l’esito delle Amministrative di Palermo e il largo consenso ottenuto dalla coalizione del centrodestra e del professore Lagalla, matura l’irruzione dell’inatteso. Il sindaco viene sommerso da faraoniche richieste: assessorati, presidenze, Consigli di Amministrazione. Tutti pretendono. Tali richieste procurano nei cittadini, sbigottimento e al centro-destra solo disdoro e disagio”. Lo dichiara Giuseppe Alessi, vice commissario regionale della DC Nuova.

“La DC avendo eletto tre consiglieri, tenendo ben presente, con il dovuto rispetto, la tenuta della coalizione, così come confermato dal suo commissario regionale, Totò Cuffaro, ha messo a disposizione del sindaco una lista di 14 nominativi, dotati di competenza, professionalità e onestà; sarà Lagalla – prosegue – a scegliere in totale libertà e autonomia, libero da condizionamenti e avendo come unico obiettivo il bene del popolo palermitano”.

“’In politica bisogna ottenere il potere attraverso il consenso, e non il consenso attraverso il potere’. Poiché lo spirito vivifica la materia, sarebbe cosa buona e giusta lasciare il sindaco in pace, affidandosi al suo saggio buon senso, perché chiedergli l’impossibile sarebbe come correggere un errore con un errore, e questo è certamente uno sbaglio che il centro destra non può, né deve permettersi”.