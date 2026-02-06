Palermo, Inzaghi: “Mi auguro di fare una grande partita con l’Empoli”

Il tecnico alla vigilia: "Ringrazio la società per il mercato invernale"

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero, l’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi ha presentato la prossima gara dei suoi contro l’Empoli. Alla vigilia del match in programma allo stadio “Renzo Barbera”, il tecnico dei siciliani ha detto la sua dopo la vittoria in trasferta contro il Bari del match precedente.

“L’Empoli è un altro bel banco di prova, complicato come tutte le partite in Serie B. Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari, dove la squadra è cresciuta e ha interpretato la partita come piace a me. Davanti alla nostra gente dobbiamo ripetere lo stesso tipo di gara“.

Alla fine del mercato invernale, il tecnico ha anche detto la sua in merito ai nuovi arrivi: “Johnsen e Modesto li ho visti in pochi allenamenti. Rui Modesto poi, purtroppo, lo recupereremo tra qualche settimana, ma è un giocatore importante. Johnsen non lo scopro certo io. Ringrazio la società perché aver preso loro due e aver fatto tornare Magnani, ha sensibilmente rafforzato questa squadra che era già molto forte”.

“Siamo molto contenti di Magnani, avevamo puntato tantissimo su di lui all’inizio – aggiunge Inzaghi sul difensore tornano in rosanero -. La squadra stata brava a fare quello che ha fatto anche senza di lui, ma il fatto che sia tornato è motivo di soddisfazione per tanti motivi. Magnani è un giocatore che in Serie B fa la differenza”.

Poi l’allenatore è tornato sulla gara contro l’Empoli, che all’andata è terminata 3-1 per i rosanero: “Sarà una partita completamente diversa, all’andata dopo 20 minuti vincevamo due a zero, ma dobbiamo dimenticarla. L’Empoli nell’ultima ha pareggiato col Modena, che è una squadra forte, e fuori casa ha vinto a Mantova e a Cesena, ma noi siamo il Palermo e giocheremo davanti ai nostri tifosi. Mi auguro di fare una grande partita“.