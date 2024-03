Palermo, esercizi commerciali: ecco la ‘rivoluzione’ nei quartieri

Le licenze per le aperture

PALERMO– Nuovi esercizi commerciali hanno ottenuto le concessioni a Palermo. Un Lidl vedrà la luce in viale Campania, al posto dell’Agenzia delle Entrate. Un altro negozio della stessa catena sarà aperto in via dei Cantieri e un altro ancora in via Prospero Favier. Previsto, nell’elenco delle licenze, un Eurospin in via Germania e un McDonald’s in corso Calatafimi.