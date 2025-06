Palermo, esonerato Dionisi: si attende l’ufficialità di Pippo Inzaghi

Il club rosanero ringrazia e saluta l'allenatore toscano

PALERMO – Il Palermo congeda ufficialmente Alessio Dionisi e si prepara ad abbracciare il nuovo allenatore, Filippo Inzaghi, che si è liberato dal Pisa già qualche giorno fa. Il tecnico toscano non ha mantenuto le premesse sperate di inizio campionato e il deludente finale di stagione ha definitivamente chiuso il rapporto tra le parti.

Nel comunicato del club di viale del Fante si legge: “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Il prossimo passo è ufficializzare l’arrivo sulla panchina del Palermo di Pippo Inzaghi. L’ex attaccante pochi giorni fa ha chiuso il suo rapporto con il Pisa dopo aver portato il club nerazzurro in Serie A. Adesso, fatto spazio per quanto riguarda la guida tecnica del club rosanero, resta solo da formalizzare il passaggio in rosanero. Successivamente sarà il momento di operare sul calciomercato insieme al ds Carlo Osti fresco di rinnovo di contratto.