Il Palermo e Carlo Osti ancora insieme: rinnovo di contratto per il ds

Il club rosanero lo ha reso noto in maniera ufficiale

“Il Palermo FC comunica la prosecuzione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Carlo Osti, che continua il suo impegno nella direzione sportiva del Club rosanero”. Con questa nota ufficiale, il club rosanero ha annunciato il rinnovo di contratto per il dirigente classe 1958.

“A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, aggiunge il sito della società di viale del Fante.. Da gennaio 2025, Osti ha dimostrato di saper incidere sul mercato con scelte mirate e di qualità, portando a Palermo giocatori del calibro di Magnani, Audero e Pohjanpalo. Operazioni strategiche che hanno confermato la fiducia della società nel suo lavoro.

Il rinnovo di Osti rappresenta la base solida su cui il Palermo intende costruire il suo nuovo progetto tecnico per la prossima stagione di Serie B. Al centro dell’attenzione ora la scelta dell’allenatore: Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Pisa e si attende soltanto di risolvere il contratto di Alessio Dionisi per rendere ufficiale l’arrivo di “SuperPippo” nella panchina della squadra del capoluogo siciliano.