Palermo, estorsioni: cinque assolti, c’è pure il nuovo boss

Il processo riguardava il mandamento mafioso di Porta Nuova

PALERMO – I fatti non sussistono o non sono stati commessi. Assolti i cinque imputati al processo che nasceva come costola del blitz “Atena” che nel 2019 colpì il mandamento mafioso di Porta Nuova.

Il troncone principale in abbreviato si è concluso con una serie di condanne. Restava in piedi il processo in ordinario che riguardava alcune ipotesi di estorsione e intestazione fittizia di beni.

Gli assolti sono Giuseppe Corona (difeso dagli avvocati Giovanni La Bua e Antonio Turrisi), Carmelo Gennaro, Vito Seidita (avvocato Riccardo Bellotta), Cosimo Vernengo (avvocato Filippo Gallina), Francesco Giacalone (avvocato Francesca Di Matteo).

Corona era il personaggio principale. Accusato di essere uno dei volti nuovi della mafia palermitana, lo scorso giugno è stato condannato a 19 anni e mezzo di carcere per mafia. Qui veniva giudicato per due estorsioni, ma il Tribunale presieduto da Fabrizio La Cascia lo ha assolto.