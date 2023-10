Palermo, ex percettori del Reddito si rivolgono agli indipendentisti

"Supporteremo queste persone", dice Tony Guarino, presidente dell'U.G.S.

1' DI LETTURA

PALERMO – “Non siamo più rappresentati da questo governo e da nessun altro partito politico“. Alcuni ex percettori del Reddito di cittadinanza hanno deciso di rivolgersi al movimento indipendentista U.G.S. di Palermo per far valere le proprie ragioni.

“Lotteremo per i loro diritti”

Tony Guarino, presidente del movimento, afferma che “molti ex percettori si stanno rivolgendo a noi perché si sentono abbandonati e denigrati da questo governo. Noi supporteremo queste persone e lotteremo per far rispettare i loro diritti“.

“Contrasteremo sia questo governo in carica – continua – che tutte quelle figure comunali e regionali che gestiscono la Sicilia. Non è possibile vivere in queste condizioni. Queste persone sono state abbandonate“.