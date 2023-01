Palermo, ex Pip protestano davanti all’assessorato all’Economia

Le risorse destinate al bacino dei 3 mila ex Pip potrebbero essere ridotte da 31 a 26 milioni di euro

1' DI LETTURA

Protesta degli ex Pip di Palermo e provincia. I lavoratori sono in attesa di notizie sul loro futuro e sulla loro ricollocazione, prevista da una norma approvata all’Ars nei mesi scorsi. Ma le risorse destinate al bacino dei 3 mila ex Pip potrebbero essere ridotte da 31 a 26 milioni di euro. Ecco perché questa mattina i sindacati hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell’assessorato al Bilancio in via Notarbartolo.

“Pur essendoci una legge che riconosce il diritto a questi lavoratori di essere ricollocati nei luoghi della Regione dove svolgono i servizi (ospedali, scuole o assessorati), ad oggi non hanno neppure un euro di contribuzione previdenziale versato. Chiediamo ai vertici della Regione di definire un percorso”, dice Mimma Calabrò, segretario generale Fist Cisl Sicilia.