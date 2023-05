Palermo, falegname morto in via Libertà: cosa dice la perizia

L'artigiano è precipitato da un soppalco all'interno di una casa

PALERMO – Un malore o una caduta accidentale da un’altezza di 10 metri. Di sicuro l’operaio non indossava dispositivi di protezione e il pericolo non era segnalato. Sono i risultati a cui giungono i periti nominati dalla Procura della Repubblica nell’inchiesta sulla morte di Michele Pisciotta, 67 anni, il falegname deceduto lo scorso dicembre mentre stava lavorando in un appartamento in via Libertà.

All’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici i periti hanno consegnato la relazione ai pubblici ministeri Bruno Brucoli ed Alessandro Macaluso. Due ipotesi: Pisciotta si è sentito male, visto che sono stati riscontrati problemi cardiaci dovuti ad una otturazione delle arterie coronariche; oppure si è trattato di “una caduta accidentale vista la mancanza di dispositivi di protezione personali e di segnalazione della botola, fermo restando che Pisciotta presentava delle caratteristiche istologiche di un cuore in sofferenza attuale e pregressa”.

Le lesioni e la traiettoria della caduta non consentono di escludere né il malore, né la caduta accidentale. I testimoni hanno confermato che l’artigiano, chiamato da una ditta esterna, era andato in bagno al primo piano dell’immobile, salendo da una scala interna. Poi è precipitato dal soppalco dove era stato ricavato un buco.

Al momento dell’incidente all’interno della casa c’era il proprietario, indagato assieme ad altre sei persone. Si trovava in un’altra stanza e ha sentito il tonfo della caduta. Erano presenti altri operai, ma nessuno ha dichiarato di avere visto la dinamica dell’incidente. Il falegname è morto mentre faceva un sopralluogo. I soccorsi sono stati chiamati subito. Quasi nessuno sapeva chi fosse e perché si trovasse nella casa di via libertà. Così è emerso dagli interrogatori. Poi si è capito che era nata l’esigenza di chiamare un falegname e qualcuno che conosceva Pisciotta lo ha avvertito.