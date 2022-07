Palermo, Felici rescinde con i rosa: torna al Lecce

Termina in anticipo la seconda avventura del giovane classe 2001 in rosanero

Tempo di saluti in casa Palermo. La società rosanero, dopo i rinnovi dei giocatori in scadenza e gli innesti di Brunori e quello quasi ufficiale di Pigliacelli, si sta occupando anche del mercato in uscita per liberare qualche slot in lista e garantire maggiore minutaggio ai giovani destinati a non avere spazio.

Dopo i mancati rinnovi di Pelagotti ed Odjer lascia il Palermo anche Mattia Felici. Secondo quanto raccolto da Live Sicilia il giovane classe 2001, arrivato nella scorsa sessione invernale in prestito biennale dal Lecce, ha rescisso il contratto con il club rosanero e farà quindi ritorno in Puglia sponda giallorossa.

Finisce quindi in anticipo la seconda avventura di Felici al Palermo, iniziata nel campionato della rinascita in Serie D e poi ripreso nel corso della stagione appena conclusa con la promozione in cadetteria. Alla base della decisione di rescindere il contratto, visto il suo status di Under che non occupava alcuno slot in lista, il potenziale poco spazio che il giocatore avrebbe trovato in rosanero, visto il rinnovo di Floriano e l’imminente arrivo dall’Atalanta di Salvatore Elia.