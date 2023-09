Palermo-Feralpisalò, Corini: “Gara importante in un clima fantastico”

"Sei gol con sei marcatori diversi, dato fondamentale"

2' DI LETTURA

Il Palermo vince 3-0 contro la Feralpisalò controllando la gara dal primo all’ultimo minuto. Lo conferma anche il tecnico dei rosanero Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa alla fine del match: “Prestazione importante e di livello, siamo sempre stati in controllo. Abbiamo fatto gol e creato azioni da gol, avevamo bisogno di fare una partita di questo tipo. In gol con sei marcatori diversi nelle ultime gare? E’ un dato fondamentale. Sappiamo che se andiamo dentro con cattiveria e rabbia possiamo fare gol. Anche Brunori arriverà a fare gol, c’è già andato vicino a Reggio e anche oggi, è solo questione di tempo”.

Corini poi si concentra anche su alcune individualità della sua squadra: “Stulac? L’ho stimolato tanto, l’anno scorso è stato un anno complicato per lui. E’ motivato, ha grandi qualità e devo cerare il contesto giusto. La lettura su Reggio e quella di oggi era in funzione di questo. Complimenti a lui, ha fatto una grande partita”.

“Insigne? Difficile capire adesso cosa possa avere – spiega l’allenatore dei rosanero -. Ha sentito indurirsi il muscolo, dobbiamo aspettare ma non sembra grave. Abbiamo la sosta, ma dobbiamo andare con cautela in queste situazioni. E’ stato comunque determinante quando è stato in campo”.

“Siamo 22 titolari, penserò la soluzione più opportuna nel preparare la partita – prosegue Corini -. Abbiamo diverse risorse importanti, questo è il livello che voglio. Tutti si ritaglieranno un ruolo importante nel corso della stagione, ne sono sicuro”.

“Henderson ha fatto una buona partita, ma per me può fare meglio a livello di scelta finale – dice il mister dei rosanero in merito ancora ad alcune individualità -. Aurelio l’ho visto bene, ma deve crescere in fluidità e qualità. Può fare meglio. Di Francesco ha fatto un allenamento con noi, Henderson quattro. Il contesto che abbiamo creato intorno ha fatto emergere le loro qualità. Mateju ha giocato l’anno scorso con un fastidio importante all’adduttore, gestito anche all’inizio di questa stagione. Ha fatto una partita importante, che l’abbia fatta in casa è ancora meglio. E’ un giocatore solido che ci ha dato tanto”.

“C’è ancora la campagna abbonamenti aperta, invito tutti i tifosi ad abbonarsi. Clima fantastico, è questo quello che vogliamo creare. Quando siamo uniti siamo più forti”, conclude Eugenio Corini.