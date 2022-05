Palermo-Feralpisalò 1-0: al via la ripresa del match LIVE

La diretta testuale della sfida tra il club rosanero e i Leoni del Garda

4' DI LETTURA

PALERMO – La compagine guidata da Silvio Baldini scende in campo allo stadio “Renzo “Barbera” contro la Feralpisalò in occasione della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. L’impianto sportivo del capoluogo siciliano registra di nuovo il tutto esaurito battendo l’ennesimo record stagionale: sono 35.037 i titoli emessi per la sfida.

L’incontro di andata giocato al “Lino Turina” di Salò ha visto trionfare i rosanero con il risultato finale di 3-0. Le reti siglate da Brunori, Floriano e Soleri (con la complicità di un rigore parato da Massolo) permettono ai siciliani di avvicinarsi notevolmente alla finale della competizione, spinti inoltre dal pubblico di casa accorso numeroso allo stadio anche questa volta.

Nel 4-2-3-1 del tecnico toscano si registrano alcune novità. Crivello occupa la corsia mancina al posto di Giron, mentre Soleri scende in campo dal primo minuto sostituendo Floriano. Coppia di centrocampo composta da De Rose e Damiani, Perrotta prende il posto dello squalificato Lancini.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.30. Primo pallone affidato alla squadra ospite, che attaccherà da sinistra verso destra: l’arbitro fischia, comincia il match. La prima occasione dell’incontro è della Feralpisalò con una conclusione da fuori area di Hergheligiu spedita in corner da Massolo. Poco dopo è Guerra a impensierire l’estremo difensore rosanero con un tiro, il portiere è attento e respinge la sfera. Partenza a ritmi altissimi degli opsiti, costretti a inseguire il risultato di 3-0 del match di andata. Al 10′ prova a rispondere il Palermo con un cross di Buttaro colpito di testa da Soleri; il pallone però non è indirizzato verso i pali difesi da De Lucia. Qualche istante dopo è Damiani che tenta la conclusione da fuori area, palla alta sopra la traversa. Al 22′ pericoloso Valente in ripartenza che serve in mezzo Soleri anticipato dal difensore lombardo: il gioco però era fermo per posizione di fuorigioco del numero 30 siciliano.

A metà del primo tempo i ritmi si abbassano e il Palermo, come al solito, cerca di rendersi pericoloso in contropiede provando a sorprendere le retrovie degli avversari. Al 32′ il gioco si ferma, De Rose si accascia a terra e viene soccorso dallo staff medico: sembra comunque in grado di continuare il match. Tre minuti dopo Soleri va vicino al gol con un inserimento perfetto, il pallone però non è impattato bene e finisce fuori. Al 43′ De Rose porta palla al piede per circa settanta metri e rischia di entrare in area di rigore prima di essere mandato al suolo da Legati, è calcio di punizione dal limite per i rosanero. Battuta affidata a Valente, il suo tiro si infrange sulla barriera. Subito dopo Brunori prova la sforbiciata in area di rigore ma non riesce a colpire il pallone. Al 47′ il Palermo va in vantaggio! Luperini ruba palla nella metà campo avversaria e con un passaggio lancia Brunori tutto solo verso De Lucia; davanti al portiere avversario il numero 9 dei rosanero è lucido e calcia forte in porta. Dopo un check del VAR il gol viene confermato! Dopo la rete dei rosanero Eros Pisano è costretto a lasciare il campo in barella per infortunio. Terminati i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Prima della ripresa mister Vecchi deve sostituire Pisano con Damonte, mentre il tecnico dei rosanero manda in campo Silipo al posto di Valente. Al via il secondo tempo del match. Nella seconda parte di gara i rosanero provano a controllare la gara verso il fischio finale grazie al vantaggio di quattro gol nel conteggio finale dei 180 minuti. Al 55′ altra sostituzione per la Feralpisalò, esce Spagnoli ed entra Miracoli. Subito dopo arrivano anche alcuni cambi in casa Palermo: escono Brunori e Damiani che cedono il posto a Brunori e Odjer.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani (dal 57′ Odjer); 30 Valente (dal 46′ Silipo), 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori (dla 57′ Fella). A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

FERALPISALÒ: 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 5 Pisano (dal 46′ Damonte), 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli (dal 55′ Miracoli), 13 Legati (cap.), 17 Guerra, 19 Corrado, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 28 Balestrero. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 9 Miracoli, 10 Corradi, 15 Farabegoli, 16 Khadim, 18 Cristini, 20 Luppi, 26 Siligardi, 29 Damonte, 30 Castorani, 31 Salines. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Politi (Lecce) – Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Maranesi (Ciampino). VAR: Fabbri (Ravenna). AVAR: Cecconi (Empoli).

MARCATORI: Brunori (47′).

NOTE: Ammoniti: Pisano, Legati.