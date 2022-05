Palermo-Feralpisalò sarà in diretta su Rai Play

La squadra di Baldini ad un passo dalla finale

1' DI LETTURA

Le Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che il match tra Palermo e Feralpisalò verrà trasmesso in diretta su “Rai Play”. La gara di ritorno in questione vale il pass per finale dei playoff di Serie C ed è in programma allo stadio “Renzo Barbera” domenica 28 maggio alle ore 20.30. Il match di andata è terminato 3-0 in favore dei rosanero grazie alle reti siglate da Brunori, Floriano e Soleri; nel mezzo, Massolo ha parato un rigore concesso alla squadra lombarda.