Palermo, Ferrandelli: “Utilizzeremo tutte le risorse del Pnrr”

L'intervento del candidato sindaco di Azione e +Europa

PALERMO – “L’amministrazione comunale non è stata capace di realizzare il Paes (piano energetico) il Pums, il Pgtu, il Prg e non sa cosa sia il Piano del verde che molte città hanno adottato. Il Pnrr prevede risorse con interventi che vanno nella direzione dell’innovazione e sostenibilità. Chi ci ha amministrato fino ad oggi, in Regione e al Comune, di cui Lagalla e Miceli sono diretta espressione, ha dimostrato incapacità nell’utilizzo dei fondi e per questo ci farebbero perdere anche l’opportunità irripetibile di far ripartire Palermo”. Lo dice il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli.

“Con noi il Pnrr diventa ‘Palermo non rimanda risorse’. Utilizzeremo fino all’ultimo centesimo dei fondi grazie alla task force sui conti del comune – conclude Ferrandelli – coordinata da Ugo Forello, che sarà integrata da un team di esperti sul Pnrr coordinato dall’Avvocato Gabriele Molinari, tra i massimi esperti a livello nazionale di utilizzo di fondi e attrattività”.