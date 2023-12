Palermo, fiaccolata dei frati alla stazione centrale immersa nel buio

L'iniziativa per lanciare l'allarme criminalità

PALERMO – Una fiaccolata per illuminare la zona della stazione centrale di Palermo ancora al buio e dove si ripetono furti, rapine e aggressioni. Ad organizzarla per il prossimo 21 dicembre alle 21 sono i frati della chiesa di Sant’Antonino.

“Accogliamo il desiderio di alcuni residenti ed esercenti del quartiere Oreto Stazione di illuminare il nostro territorio durante la sera del 21 dicembre 2023 – dicono i frati – Desideriamo che ciascuno ponga in essere delle proposte valide per migliorale le condizioni della nostra zona e si impegni alla convivenza civile e alla salvaguardia del bene comune, interpellando la coscienza civica e restituendo alle Istituzioni le responsabilità che competono a ciascuna parte. Invitiamo tutti a partecipare alla fiaccolata di sensibilizzazione che partirà dalla via Torino e si concluderà in piazza Sant’Antonino e ad un’assemblea pubblica dei residenti e degli esercenti che si svolgerà nella nostra chiesa. A tutti sia a cuore il bene del nostro quartiere e dei residenti, pertanto la partecipazione di ognuno è importante e rappresenta una nuova stagione di legalità e di bellezza”.

Un’iniziativa che trova l’adesione della titolare del bar Gran Cafè Torino vittima di quattro furti in appena un mese. “Con questa fiaccolata – dice la commerciante – vogliamo sensibilizzare le istituzioni sul tema della vivibilità e sicurezza del quartiere. Quest’ultima richiede inevitabilmente la presenza delle forze dell’ordine nel quartiere per garantire il quieto vivere. Grazie a tutti coloro i quali saranno presenti all’evento”.