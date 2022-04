Palermo, Fiamme Oro campioni regionali 2022: ottenute 9 medaglie d’oro

Un argento e un bronzo nel campionato italiano e anche una convocazione in Nazionale per la sezione palermitana

La sezione Giovanile Fiamme Oro Taekwondo di Palermo, allenata dai tecnici Cutugno Antonino e Pacuvio Francesco, Assistenti Capo della Polizia di Stato, ha partecipato ai Campionati Regionali, che si sono svolti a Mazara del Vallo il 26 e il 27 marzo.

I giovani atleti delle Fiamme Oro hanno ottenuto un brillantissimo successo conquistanto ben nove medaglie d’oro (Basile Francesco, Cutugno Gaia, Giordano Francesco Paolo, Amighetti Andrea, Calderone Marzia, Fortunato Davide, Sorce Andrea, David Aurora e Raffa Valerio), tre d’argento ( Cintura Rosario, Ferraro Raffaele e Lo Jacono Walter) e cinque di bronzo (Maiorana Ettore, Lo Coco Emmanuel, Romano Giuseppe, Nocera Matteo, Miceli Davide), classificandosi primi nel medagliere e laurendosi campioni regionali 2022.

Nel corso delle gare del Campionato Italiano cinture rosse che si è svolto al Palaflorio di Bari, il 19 e 20 marzo scorso, medaglia d’argento per Federico Basile nella categoria – 49 cadetti e medaglia di bronzo per Aurora David nella categoria – 57 senior. Un altro traguardo della Sezione Palermitana è arrivato dalla seconda convocazione Nazionale per l’atleta Martina Ladduca che si è recata presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma per un raduno collegiale.

La Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato Settore Taekwondo di Palermo nasce nel 2016 su iniziativa della Questura di Palermo ed ha tra i suoi obiettivi principali, oltre all’avviamento dei giovani atleti all’attività agonistica ad alto livello, anche la divulgazione dei valori di legalità attraverso vari progetti, agevolando la pratica sportiva degli ragazzi palermitani, soprattutto quelli provenienti da quartieri disagiati, cercando di sottrarre fette sempre più ampie di giovani generazioni alla malavita.