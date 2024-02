Palermo, la Fiera Campionaria del Mediterraneo anticipata al 20 aprile

Sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio. Poi il via ai lavori di ristrutturazione

PALERMO – La Fiera Campionaria del Mediterraneo anticipata ad aprile per lasciare spazio da maggio ad ottobre ai lavori di ristrutturazione Cambia la data di apertura della Fiera Campionaria del Mediterraneo. L’inaugurazione si terrà il 20 aprile e la Fiera sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio. Nonostante le date fossero già state comunicate, perché pubblicate sul sito del Comune di Palermo, al titolare di Mediexpo, Massimiliano Mazzara, è stato chiesto di anticipare l’apertura della 69° Campionaria perché a maggio il grande centro fieristico di Palermo chiuderà i battenti fino ad ottobre per importanti lavori di ristrutturazione.

Come spiega l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, i lavori permetteranno di dare un nuovo look alla Fiera del Mediterraneo. “Questi lavori sono previsti dall’accordo quadro per tre milioni – dice l’assessore – e permetteranno di rifare gli ingressi, il sistema di videosorveglianza, l’impianto fognario e la realizzazione di pareti che serviranno a separare i padiglioni aperti e funzionanti da quelli in disuso. Da ottobre in poi farà seguito la programmazione degli eventi”.