Palermo, Figuccia: “A breve riaprirà la palestra di Borgo Nuovo”

L'annuncio dell'assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia

1' DI LETTURA

“Manca davvero pochissimo per la riapertura al pubblico, e soprattutto agli sportivi della palestra comunale di Borgo Nuovo, i cui lavori di restauro e messa a norma sono quasi conclusi”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune e consigliere comunale di Prima l’Italia di Palermo, che prosegue: “Stamattina, ho incontrato il presidente Andrea Aiello e i consiglieri della Quinta Circoscrizione, con i quali abbiamo fatto, tra l’altro, il punto sugli impianti sportivi presenti sul territorio, a cominciare dalle palestre scolastiche, che devono diventare il punto di riferimento dei tanti giovani che purtroppo non hanno luoghi dove praticare sport.

Però, in un panorama desolante, figlio di anni d’incuria, la notizia dell’imminente riapertura della palestra rappresenta un’ottima occasione soprattutto per un quartiere, come quello di Borgo Nuovo, che, così come tutti gli altri territori periferici palermitani, è e sarà al centro dell’attenzione dell’Amministrazione Lagalla.

Un altro punto che abbiamo affrontato con il presidente Aiello è la riqualificazione dei tanti spazi verdi pubblici attualmente in stato di abbandono per trasformarli in aree sportive, altra occasione importante per dare ai giovani palermitani l’opportunità di fare sport”.