Palermo, firmato l’accordo con Ifel: darà supporto per l’analisi del bilancio

L'accordo con la società sarà valido per trentasei mesi

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Comune di Palermo, per trentasei mesi, si potrà avvalere del supporto tecnico di Ifel che, dicono il sindaco Roberto Lagalla e il vice Carolina Varchi, “consentirà un’accurata ricognizione dell’attuale situazione economica e finanziaria, propedeutica all’avvio di un processo di digitalizzazione per un progressivo miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa, all’insegna di una maggiore trasparenza“.

“Oltre ad ottenere il supporto tecnico necessario per un’approfondita analisi del bilancio e per il rafforzamento del processo di accertamento e riscossione dei tributi – aggiungono – daremo attuazione ad uno degli obiettivi strategici del Comune come quello del decentramento amministrativo, rivedendo processi e competenze che regolano il funzionamento delle otto circoscrizioni”.

“IFEL, sin dalla sua nascita nel 2006, ha per missione quella di supportare i Comuni e le Città metropolitane in materia di finanza, contabilità e fiscalità, per migliorarne la funzione accertativa, di agevolazione dei processi digitali di integrazione nella pubblica amministrazione”, commenta così a margine Alessandro Canelli, il Presidente di IFEL che spiega, “come già siglato con Roma Capitale ed è in corso per altre realtà, la collaborazione con il Comune di Palermo è coerente con le nostre finalità istituzionali ed utile non solo al miglioramento della gestione dell’amministrazione comunale, ma anche alla sperimentazione di soluzioni innovative, know-how e buone pratiche da potere eventualmente estendere all’insieme dei Comuni italiani”.