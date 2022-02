Palermo, Floriano: “Penso di dare tanto a questa squadra”

"Rinnovo di contratto? A Palermo sto bene, qui sono stimato"

PALERMO – Roberto Floriano, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Turris. La suqadra di Silvio Baldini si è imposta con il risultato finale di 5-0 ai danni dei campani: “Ritorno al gol? Sicuramente ci voleva e ci tenevo tanto. Sono contento, l’altro giorno abbiamo preso una brutta sconfitta e dovevamo ripartire forte e dare un segnale. Dobbiamo continuare, sabato sarà una partita difficile. Fuori casa dobbiamo fare un percorso importante e dobbiamo cercare di dare continuità alle prestazioni fatte in casa. Noi in casa in genere abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni, come oggi. C’era anche la rabbia di Foggia, che era una partita in cui avevamo creato tanto seppur il risultato sia di 4-1 per loro. Abbiamo visto delle statistiche che ci hanno fatto capire che c’eravamo. Adesso dobbiamo continuare così cercando di vincere i duelli individuali. Io ormai ho quasi 36 anni e penso a cosa do tutti i giorni anche fuori dal campo. Sono dell’idea che contro Messina, Monterosi o Campobasso, entrato in campo, da quando c’è Baldini, non ho pensato di stare male fisicamente. Se Floriano non segna sembra che Floriano non c’è. Ma sono dell’idea di dare tanto alla squadra anche se magari non lo nota nessuno”.

“Ho iniziato l’anno giocando, poi sono stato messo da parte – prosegue Floriano – anche se mi comporto sempre nello stesso modo. Io vado per la mia strada, mi alleno bene e penso che mister Baldini abbia visto questo. Mi ha dato fiducia e spero di poterlo ripagare. Dobbiamo pensare alla prestazione e non al risultato. E’ un periodo importante adesso, dobbiamo avere la consapevolezza che a livello individuale non dobbiamo sbagliare. Sul rinnovo di contratto dico che sto bene qui a Palermo. Ho tante persone che mi stimano e ho diversi amici qua. E’ una piazza che merita la Serie A, spero di poter far parte di un percorso qui e di raggiungere qualcosa di storico. Si valuterà e si vedrà – conclude il numero 7 dei rosanero – ma per il momento non ne abbiamo parlato”.