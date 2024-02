Palermo, folle fuga con la vespa rubata: si schiantano con un furgone

Nonostante l'urto, si sono rimessi in piedi

PALERMO – Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati per il furto di una Vespa parcheggiata in via Alessandro La Marmora. I due non appena sono stati scoperti dagli agenti hanno cercato di fuggire ma sono finiti con il mezzo contro un furgone parcheggiato.

La ricostruzione dell’incidente

Nonostante l’urto si sono rimessi in piedi e hanno tentato di fare perdere le loro tracce. Ma sono stati individuati, bloccati e portati nel carcere per i minorenni Malaspina, con l’accusa di furto aggravato. Sono in corso le ricerche di un terzo complice che guidava una seconda Vespa anche quella rubata. Il proprietario, svegliato nella notte, ha presentato denuncia e gli è stato riconsegnato il mezzo.