Palermo-Frosinone, Dionisi: “Vasic era un po’ emozionato in negativo”

Il tecnico: "Non ho visto la foto in curva, sono venuto bene o male?"

Alessio Dionisi commenta Palermo-Frosinone. Dopo il successo per 2-0 dei rosanero contro i ciociari, il tecnico dei siciliani ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore si è concentrato sulla vittoria dei suoi e sulla protesta dei gruppi organizzati della Curva Nord contro la squadra.

“Questa è stata una grandissima risposta, non scontata, non meritata, ma dobbiamo accettarla. Dobbiamo trasformare questi fischi in qualcosa di positivo, ma non è semplice avere lucidità. Il resto non voglio approfondirlo, sono d’accordo con Carlo Osti soprattutto per l’episodio di Vasic. Non è la prima volta, mi dispiace, sono d’accordo con quanto ha detto il direttore sportivo”.

“Se ho pensato di non fare entrare Vasic? Gliel’ho chiesto se se la sentiva – ammette Dionisi -. Non posso non fare quello che è opportuno per la squadra. Vasic si allena sempre alla grande, ci serviva corsa in campo. Sono pronto a scommettere che farà il calciatore, se non si piega a questo e si abbatte. A fine partita era un po’ emozionato in negativo, i ragazzi gli sono vicino e le parole del ds lo confermano”.

“Grandissima partita della squadra, basta parlare dei singoli. Abbiamo raggiunto il risultato minimo, ora abbiamo delle possibilità per il massimo. Giochiamoci queste possibilità. Per la prima volta all’inizio del secondo tempo abbiamo fatto gol. Sono contento per quello che hanno ottenuto, attraverso questo abbiamo ancora delle possibilità. Dobbiamo essere sicuri di noi, oggi abbiamo fatto una grande partita. Diakité è uscito perché aveva i crampi”.

“Non ho visto la foto, ho letto gli striscioni ma la foto non l’ho vista (in merito a quanto esposto dai gruppi organizzati della Curva Nord, ndr). Dispiace. Sono venuto bene o male nella foto? Mi dispiace quello che sta succedendo attorno alla squadra. Neanche i migliori piacciono a tutti, neanche i migliori sbagliano mai”, ha concluso Dionisi.