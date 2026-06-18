La zona è stata messa in sicurezza e i lavori saranno conclusi in giornata

PALERMO – Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia sono al lavoro in via Papa Sergio I per il ripristino di una tubazione in cui, durante le attività di verifica di routine, è stata rilevata una dispersione di gas. Lo fa sapere l’azienda.

La squadra del pronto intervento ha allertato i vigili del fuoco e la Polizia municipale per la necessità di procedere a regolamentazione del traffico e a momentanee chiusure del transito per consentire lo svolgimento dei lavori.

Gli operatori di Amg Energia, con l’impresa che supporta la società in queste attività, ha messo in sicurezza la zona e ha avviato l’intervento di riparazione che sarà concluso in giornata.