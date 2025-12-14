Palermo, fuga e inseguimento nella zona rossa: arrestati 2 giovani

Addosso ad uno dei fermati, trovato un coltello con una lama da 8 centimetri

PALERMO – Due giovani di 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia. Sono ritenuti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. I due, a bordo di un piaggio Liberty, non si sarebbero fermati all’alt di una pattuglia impegnata in un posto di controllo in via Roma. Lungo la cornice delle aree di zona rossa.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento che ha impiegato numerosi equipaggi di polizia e che si è concluso in via Bara all’Olivella. Qui il ciclomotore con i due fuggitivi è andato ad impattare sull’asfalto.

I due hanno tentato una ulteriore fuga questa volta a piedi intraprendendo due diverse direzioni ma entrambi, seppur opponendo ancora una attiva resistenza, sono stati bloccati dagli agenti. Addosso al 18enne che conduceva il mezzo è stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri.