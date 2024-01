Il raid nella notte, al vaglio le immagini di videosorveglianza

PALERMO – Danneggiato nella notte il distributore automatico di una farmacia, a Palermo. I ladri sono entrati in azione in via Messina Marine. Sono stati rubati soldi e medicinali. I carabinieri stanno estrapolando le immagini di una telecamera che potrebbe avere filmato i responsabili.